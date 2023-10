O Botafogo empatou frente a Goiás, na última madrugada, e aumentou para cinco a série de jogos sem triunfos. Antes, durante e após o jogo, os adeptos do Fogão não pouparam Bruno Lage, vaiaram-no e insultaram-no.



Ainda assim, o técnico fez questão de agradecer a quem esteve presente no Nilton Santos, imediatamente após a partida e no final, explicou o porquê.



«Os adeptos podem vaiar quem entenderem. Agradeci o facto de eles continuarem a apoiar a equipa. Não tenho duas caras, não sou hipócrita, tenho falado sempre da forma como os adeptos apoiam a equipa. E tem o meu agradecimento por esse apoio. A maneira como me queiram tratar é completamente diferente. Preferia que fosse diferente, mas para isso temos de conseguir resultados. A vida de treinador é muito esta», começou por dizer, citado pelo Globo Esporte.



«Também chamaram o que chamaram ao homem que esteve aqui sentado antes de mim. Por isso, faz parte, faz parte da profissão. Caso não me sentisse confortável nesta posição, tinha ficado a treinar meninos de 8, 9 ou 10 anos. Não há problema nenhum. Os adeptos têm sempre razão em qualquer situação desde que apoiem a equipa. Apoiar a equipa é mais do que suficiente e devo agradecer-lhes», acrescentou.



O Fogão não ganha desde o dia 27 de agosto. Desde que sucedeu a Luís Castro, Bruno Lage orientou a equipa em 16 jogos e conseguiu cinco vitórias, além de ter somado sete empates e quatro derrotas.Ainda assim, o Botafogo é líder do Brasileirão com 52 pontos, com sete de vantagem para o Bragantino, segundo colocado.