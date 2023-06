No dia em que foram divulgados áudios relativos ao processo na justiça italiana, o Supremo Tribunal do Brasil agendou uma data para retomar o processo de Robinho, condenado a nove anos de prisão por violação.

A defesa do antigo jogador, agora com 39 anos, apresentou recurso para que a pena não seja cumprida no Brasil, como foi solicitado pela justiça italiana. A partir do dia 2 de agosto o caso volta a ser avaliado.

De recordar que Robinho foi condenado por envolvimento numa violação em grupo a uma jovem albanesa, em 2013, em Milão.

Nos áudios que começaram agora a ser revelados pelo portal UOL, Robinho assume o envolvimento, em conversa com amigos.

«Eu 'comi' a mina, ela fez chupeta pra mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá», refere Robinho, que denuncia vários amigos.

O antigo jogador mostra preocupação com a repercussão que a situação pudesse ter, e dá indicadores do estado da vítima: «Por isso que eu estou rindo, eu não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem que eu sou».

Em conversa com Ricardo Falco, outro dos condenados, Robinho chega a sugerir uma agressão física à vítima: «A mina sabe que tu não fez p… nenhuma com ela, ela é idiota? A gente vai dar um soco na cara dela. Tu vai dar um murro na cara, vai falar: ‘P****, que que eu fiz contigo?"», diz o jogador.

Robinho foi julgado à revelia, por não estar em Itália. Foi solicitada a extradição, mas esta foi negada, com base na Constituição, pelo que o antigo jogador ficou a morar em Santos, sem cumprir pena. A justiça italiana apresentou então um pedido para que a pena fosse cumprida no Brasil.