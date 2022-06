O avançado do Flamengo, Bruno Henrique, foi operado neste domingo ao joelho direito e só deverá regressar aos relvados entre 10 a 12 meses, informou o clube brasileiro.

«Foi realizado no procedimento as reconstruções do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral lateral e do canto posterolateral do joelho direito», explicou o Mengão numa nota publicada nas redes sociais, acrescentado que o jogador vai ter alta já nesta segunda-feira e, a 4 de julho, começa a fisioterapia nas instalações do clube.

Recorde-se que Bruno Henrique lesionou-se com gravidade a 15 de junho, no triunfo por 2-0 sobre o Cuiabá, agora orientado por António Oliveira.