O Botafogo viveu este domingo uma noite de grande euforia. A equipa de Bruno Lage bateu o Bahia, de Renato Paiva, por 3-0, o que lhe permitiu segurar a vantagem enorme (e muito tranquila) na liderança do Brasileirão.

O veterano Diego Costa acabou por ser a figura da partida, ele que marcou os dois primeiros golos do Botafogo: abriu o marcador logo aos quatro minutos e fez o 2-0 aos 52 minutos. Já aos 76 minutos, Luís Henrique fez o resultado final em 3-0.

Pelo meio, é verdade, o Bahia teve várias oportunidades para marcar, sobretudo na primeira parte, obrigado o guarda-redes Lucas Perri a tornar-se figura. O segundo golo de Diego Costa, no início da segunda parte, deitou por terra as aspirações da equipa de Renato Paiva.

Com este resultado, o Botafogo fica com 14 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que é segundo classificado, mas também com um jogo a mais. Já o Bahia, que teve o ex-benfiquista Gilberto no onze, está em 16º lugar, com os mesmos pontos do Santos, que é a primeira equipa abaixo da linha de água.

Num outro jogo deste domingo entre portugueses, o Bragantino, de Pedro Caixinha, recebeu e bateu o Cuiabá, de António Oliveira, por 2-0, com golos de Thiago Bornas, aos 55 minutos, e Talisson, aos 83.

Com este resultado, o Bragantino a subir provisoriamente à quarta posição do Brasileirão, que dá acesso direto à Taça Libertadores, enquanto o Cuiabá está ali no meio, no nono lugar, com 28 pontos, sete pontos acima da zona de descida e a cinco pontos dos lugares de acesso às pré-eliminatórias da Libertadores.