O Palmeiras, do português Abel Ferreira, poderá sagrar-se campeão na 34.ª jornada do Brasileirão, embora não dependa apenas de si.

A equipa do técnico português tem dez pontos de vantagem, mas ainda é necessária uma conjugação de resultados para que o técnico luso comemore o seu primeiro título de campeão do Brasil, depois de vencer duas Libertadores.

Caso vença em casa do Athletico Paranaense, em jogo marcado para a madrugada desta quarta-feira, o Palmeiras chega aos 74 pontos.

Essa é a primeira condição para que Abel possa ser campeão, mas depois é preciso esperar por duas 'ajudas' na madrugada seguinte: Internacional e Corinthians não podem ganhar (nenhum deles).

Mesmo com um empate, o emblema de Porto Alegre ficaria com 62 pontos, a 12 dos paulistas, os mesmos que ficariam por disputar, mas o Palmeiras teria sempre, com a vitória na 34.ª ronda, mais triunfos do que o rival, que é o primeiro critério de desempate.

Já o Corinthians, que tem um jogo a menos e 14 pontos para recuperar, vai defrontar o Fluminense. Em caso de vitória, o Timão poderá adiar a festa do rival de São Paulo, mas se empatar ou perder, será inevitável a festa verde, já que nunca conseguirá chegar aos tais 74 pontos.

Para Abel Ferreira, que chegou em 2020 ao Palmeiras, a história pode continuar a ser de sucesso, depois de o técnico já ter conseguido a proeza de duas Taças dos Libertadores (2020 e 2021), uma Supertaça sul-americana (2022) e uma Taça do Brasil.

Pode tornar-se, em tão pouco tempo, o segundo treinador português a conquistar o Brasileirão, depois de Jorge Jesus, campeão em 2019, ano em que venceu também a Taça dos Libertadores.