Diego Costa está a ser investigado pela Polícia Federal brasileira de Sergipe, estado de onde é natural.



Segundo o comunicado das autoridades daquele país, o avançado do Atlético Mineiro é suspeito de estar envolvido em prática de «exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa» envolvendo um site de apostas desportivas.



No âmbito da investigação que começou no início do ano Polícia Federal já realizou buscas na casa do internacional espanhol que, de acordo com o Globo Esporte será alegadamente um dos financiadores do esquema.



As autoridades referem ainda que «na primeira fase da operação» foram «apreendidos documentos e equipamentos electrónicos que permitiram o aprofundamento da investigação».



Por sua vez, o Atlético Mineiro reagiu em comunicado e sublinhou que desconhecia os factos e que estes «são anteriores à chegada de Diego Costa ao clube». Ainda assim, o Galo garantiu que «dará todo o apoio que for necessário» ao jogador de 32 anos.