A contestação a António Oliveira subiu de tom depois de o Coritiba ter registado o sexto jogo consecutivo sem ganhar. Após a derrota contra o Flamengo, o presidente do clube acompanhou o técnico português à conferência de imprensa e defendeu-o.



«Fiz questão de estar aqui com o António Oliveira juntamente com mais dois vice-presidentes. E porquê? Acompanhamos diariamente todas as ações que acontecem dentro do Coritiba. Se em algum momento o Coritiba não tinha a organização como fator preponderante, hoje tem. Assim que o jogo acabou, houve muitas manifestações da Coxa-Branca (adeptos do Coritiba). Mas eu e a minha direção estamos aqui neste momento, mostrando que é preciso união para inverter o quadro que não é favorável», começou por dizer Glenn Stenger, em conferência de imprensa.



«Sabemos que estamos desde fevereiro sem ganhar. Isso é claro e não deixa ninguém contente. A cobrança será feita à equipa, a quem errou e a comunidade Coxa-Branca deve entender que o Coritiba está organizado para atingir os objetivos estabelecidos. Fiz questão de estar aqui hoje porque entendo que é difícil para o treinador transmitir a linha de pensamento do clube. O que for melhor para o Coritiba atingir os seus objetivos em 2023, será feito. Hoje não cnseguimos o resultado que queríamos, mas vamos continuar a trabalhar com afinco para sair desta situação e atingir os resultados que os adeptos merecem e precisam», concluiu.



António Oliveira, de 40 anos, tem sete vitórias em 15 jogos ao comando do Coritiba.