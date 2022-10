Ninguém ficou esquecido nos festejos da conquista da Taça do Brasil pelo Flamengo, após derrotar o Corinthians nos penáltis, na última madrugada.

Durante as comemorações, o ex-FC Porto, Diego Ribas, fez questão de chamar vários funcionários de limpeza do Maracaná, muitos deles ainda com as vassouras na mão, para que registassem o momento com uma fotografia.

Ora veja: