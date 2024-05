O avançado do FC Porto Evanilson foi a grande surpresa da convocatória da seleção brasileira para a Copa América.

Aos 24 anos, o jogador formado no Fluminense estreia-se na lista da «canarinha» devido à lesão de Richarlison, do Tottenham. Contudo, Dorival Júnior reconhece que Evanilson era seguido de perto há bastante tempo e até surpreendeu a comitiva do «escrete».

«Jogou pouco no Brasil, mas é um jogador que tem chamado a atenção ultimamente. Tem um entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complementa o "um-dois" à frente da área, mas também infiltra nos momentos em que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Tenho a certeza de que, se fizer aquilo que tem feito no clube, será uma boa surpresa. Tem chamado a atenção de grandes clubes europeus. Surpreendeu-nos nas nossas avaliações. Já era um nome comentado na primeira convocatória e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje [sexta-feira] do Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos», disse o selecionador brasileiro, em conferência de imprensa.

Evanilson, diga-se, tem 24 golos e cinco assistências em 39 jogos esta temporada pelo FC Porto.