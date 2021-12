Ramon, jogador do Flamengo, atropelou mortalmente um ciclista, na noite deste sábado.

O acidente ocorreu na zona da Barra da Tijuca (Rio de Janeiro). Acompanhado por uma mulher, o jogador conduzia o carro que atropelou um estafeta de 30 anos. A vítima ainda recebeu assistência médica no local, mas morreu depois a caminho do hospital.

Ramon prestou assistência ao ciclista no local, e depois apresentou-se na esquadra para prestar depoimento, mas saiu livremente.

A imprensa brasileiro ainda não tem muitos contornos do acidente, mas o Flamengo disponibilizou apoio jurídico ao jogador.

«Claro que ficamos muito tristes. Não sabemos nem em que condições ou o que aconteceu, pelas poucas informações. É um atleta exemplar, com comportamento exemplar. Em situações como essa, é óbvio que vamos prestar todo apoio», disse o presidente Rodolfo Landim, reeleito neste sábado.

«O Flamengo, através do Marcos Braz (vice-presidente) e de mim, colocou o departamento jurídico à disposição. O jogador está acompanhado pelo seu advogado. Está bem, calmo, dentro do possível, a prestar depoimento. É um acidente lamentável. Pelas primeiras informações que tivemos, o nosso atleta não teve culpa», acrescentou Rodrigo Dunshee, vice-presidente responsável pela área jurídica.

O jogador Ramon lateral do Flamengo se envolveu em um acidente hoje na Barra da Tijuca com um ciclista que infelizmente veio a falecer a caminho do hospital, o jogador foi a delegacia prestar depoimento #flamengo pic.twitter.com/IJcv7zv1ZV