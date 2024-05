Amorim: «A equipa nunca teve ciúme da paixão dos adeptos pelo Gyökeres» Treinador do Sporting foi questionado sobre o egoísmo do sueco nalguns momentos do jogo e disse que quem faz 40 golos nunca época tem de ser um bocadinho egoísta. E falou também do momento de Paulinho, a quem deixou rasgados elogios

Estádio José Alvalade, Lisboa