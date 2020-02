O Flamengo de Jorge Jesus já conhece todos os adversários da fase de grupos da Libertadores. O campeão brasileiro e sul-americano começa a defesa do título na próxima semana, frente aos colombianos do Junior Barranquilla, num grupo que nesta quinta-feira recebeu o Barcelona SC, do Equador.

A composição do Grupo A da maior prova da CONMEBOL é fechada com o Independiente del Valle, precisamente o clube que o Mengão e JJ derrotaram na Supertaça [Recopa] da América do Sul.

Refira-se ainda que no Grupo E vai haver um grande clássico brasileiro. As duas equipas de Porto Alegre, Grémio e Internacional. vão defrontar-se na fase de grupos depois de o Colorado se ter qualificado

Já o Santos, de Jesualdo Ferreira, está no Grupo G, que já estava definido, com o Olimpia do Paraguai, o Delfin SC do Equador e o Defensa Y Justicia da Argentina.

Na última madrugada, apuraram-se também Guarani do Paraguai e Independiente de Medellin da Colômbia. Os primeiros vão para o Grupo B e os segundos para o H.