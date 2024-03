Márcio Mossoró decidiu encerrar a carreira aos 40 anos.



O médio iniciou a carreira como sénior no Ferroviário, passou pelo Paulista e chegou ao Internacional de Porto Alegre. Em 2007, o brasileiro chegou à Europa pela porta do Marítimo e no ano seguinte, transferiu-se para o Sp. Braga.



Na Pedreira, Mossoró fez 16 golos em 182 jogos durante cinco anos, conquistou uma Taça da Liga e fez parte da equipa que atingiu a final da Liga Europa frente ao FC Porto, em 2011.



Seguiram-se passagens por Al-Ahli Jeddah, Basaksehir, Goztepe, Altay, América RN, Potiguar e... Mossoró.



«Futebol, sabíamos que esse dia iria chegar. Por muitos anos, tive o prazer de viver do que mais amo fazer: jogar futebol. Através do futebol, joguei em grandes clubes, realizei sonhos e ganhei vários títulos. Títulos que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Um rapaz tão franzino e aparentemente frágil por fora, mas um leão por dentro, sairia de Mossoró e iria conquistar o Mundo. E foi no Paulista, de Jundiaí (SP) que tudo começou, após vencermos a Copa do Brasil, título inédito na história do clube. Vencemos grandes clubes e nunca esquecerei do meu golo contra o Fluminense. Fizemos história. O futebol surpreendeu-me ainda mais. Quem diria que iria chegar ao Internacional e jogar ao lado de grandes craques e conquistar uma Libertadores e uma Recopa. Surreal, hein? E quando surgiu o desafio de sair do Brasil para jogar em Portugal? Jogar Champions League... quem diria? Joguei pelo Marítimo e Sp. Braga, fui treinado por grandes treinadores. E tinha mais por vir, Turquia, fazendo história no Basaksehir, Al Ahli. E no finalzinho da carreira, o futebol surpreendeu-me mais uma vez. Voltei ao Brasil e realizei mais um sonho. Joguei na minha cidade e perto dos meus pais que só me viam jogar pela TV. Que momento especial vive. E não parou por aí. Foi aqui no Potiguar que realizei um dos meus maiores sonhos: jogar ao lado do meu filho Nikolas. Dia que levarei para sempre na minha memória e no meu coração. Futebol, dessa vez emocionaste-me. Construí uma longa história, conheci muita gente, muitos países e muitas culturas e sou bastante feliz e grato ao futebol por isso. E uma coisa que eu posso afirmar, estou a dizer 'adeus' como jogador, mas logo estarei pronto para viver outros desafios ainda com o futebol. Obrigado Deus, Família, amigos, e a todos os clubes que me deram a oportunidade e acreditaram no meu futebol. Foi uma honra vestir cada camisola e defender cada clube. Encerro um ciclo na minha vida, onde fui muito feliz e realizado. Pelo dom que o senhor me deu, e através dele, vivi coisas extraordinárias. Obrigado, futebol», escreveu nas redes sociais.



O Sp. Braga não ficou indiferente à retirada de Mossoró e deixou-lhe uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.





A magia, o cântico e as memórias inesquecíveis ✨



A magia, o cântico e as memórias inesquecíveis ✨

Podes orgulhar-te de uma carreira que tem muito de nós. Obrigado por tudo, Mossoró 🇲🇨#PorMais | #Mossoró — SC Braga (@SCBragaOficial) March 14, 2024