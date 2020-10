O anúncio do regresso de Robinho ao Santos tem gerado ondas de contestação, já que o internacional brasileiro está a ser julgado pela violação de uma mulher, em Itália.

Agora, a Orthopride, que tinha um acordo de patrocínio até fevereiro de 2021, decidiu retirar o apoio ao clube brasileiro.

«Nós temos enorme respeito pela história do Santos. Mas neste momento decidimos pelo rompimento do contrato de patrocínio. O nosso público é maioritariamente feminino e, em respeito às mulheres que consomem os nossos produtos, tivemos de tomar essa decisão. Queremos deixar claro que não fomos informados previamente sobre a contratação do Robinho, fomos apanhados de surpresa pela imprensa no fim de semana», disse Richard Adam, diretor da empresa, ao Globoesporte.

Juntamente com outros cinco homens, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de violação de uma mulher, por um tribunal de Milão, em novembro de 2017.

Apesar de condenado em primeira instância, o internacional brasileiro recorreu e aguarda em liberdade nova decisão das autoridades italianas.