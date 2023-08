O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil rejeitou o recurso apresentado pela defesa do futebolista Robinho, que pretendia que a justiça italiana apresentasse a tradução integral (para português) do processo da condenação por violação.

Este requerimento podia arrastar o processo ainda mais, mas foi chumbado, pelo que o caso pode agora avançar.

A justiça italiana condenou Robinho a nove anos de prisão, por violação de uma jovem de 23 anos, em 2013, quando jogava no Milan.

Inicialmente houve um pedido para que o jogador fosse extraditado, mas a justiça brasileira não permite a extradição de cidadãos do país. Como tal, a justiça italiana pede agora que a pena seja aplicada no país natal do futebolista, a quem foi retirado o passaporte, de forma a que não possa viajar.