O Palmeiras empatou sem golos em casa do Internacional, numa partida da 15.ª jornada do Brasileirão, e aumentou para cinco o número de jogos sem ganhar.



Com este nulo, o Verdão caiu para o sexto lugar da tabela classificativa, com 25 pontos, e está a 14 do líder Botafogo. A revalidação do título de campeão brasileiro torna-se cada vez mais difícil.



Por sua vez, o Bahia, orientado por Renato Paiva, perdeu por 2-0 na visita ao Athletico Paranaense. Vítor Roque, já garantido como reforço do Barcelona a partir de janeiro, fez o 1-0 (24m) e Erik, aos 35, fixou o resultado final.



O Bahia não vence há quatro jogos e é 16.ª, com 13 pontos, um lugar acima da zona de despromoção.

