O Palmeiras iniciou a defesa do Brasileirão com um triunfo no terreno do Vitória da Bahia por 1-0.



O único golo da partida foi anotado pelo colombiano Richard Rios, aos 20 minutos.



Abel Ferreira foi, de resto, o único treinador português a vencer no arranque do campeonato brasileiro: Artur Jorge perdeu enquanto António Oliveira e Caixinha empataram.



Veja os melhores momentos do jogo: