O Corinthians, orientado pelo treinador português António Oliveira, goleou na receção aos paraguaios do Nacional por 4-0, em encontro da segunda do Grupo F da Taça sul-americana, realizado na noite de terça-feira.

A formação de São Paulo chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo do paraguaio Ángel Romero, aos 22 minutos.

Na segunda parte, a expulsão de Rodrigo Arévalo (que tinha entrado ao intervalo), aos 60 minutos, deixou o Nacional com dez jogadores e revelar-se-ia determinante, com o Corinthians a marcar mais três golos em superioridade numérica.

Yuri Alberto fez o 2-0 aos 64 minutos, Romero bisou para o 3-0 aos 73 e Pedro Raul, depois de entrar aos 84, fez o 4-0 ao minuto 89.

Depois da entrada na prova com um empate a um golo no Uruguai, face ao Racing de Montevidéu, o Corinthians lidera o grupo, com quatro pontos, os mesmos dos uruguaios, que venceram fora o Argentinos Juniors por 3-0, com dois golos de Tomás Verón e um do ex-Benfica, Vitória e Paços de Ferreira, Jonathan Urretaviscaya.

Na 3.ª jornada, os comandados de António Oliveira visitam o Argentinos Juniors, 3.º com três pontos, num grupo em que o Nacional continua sem pontuar e no 4.º lugar.