Demitido do comando técnico do Al Ahli, do Qatar, Pepa reagiu nesta terça-feira ao que no entender dele foi inesperado.

«É com grande surpresa que saio do Al Ahli Doha. Poderia escrever muita coisa, mas prefiro agradecer aos jogadores e ao nosso staff por todo o seu esforço nesta caminhada que tantos pontos nos deu. As razões são difíceis de aceitar, mas o meu sorriso, competência e paixão pelo trabalho jamais serão beliscados», escreveu no Instagram.

Pepa chegou ao Al Ahli no início de outubro de 2023, altura em que o campeonato qatari levava cinco jornadas cumpridas e o emblema de Doha estava na 9.ª posição entre os 12 que compõem a Stars League. Deixa o clube na mesma posição e após uma derrota pesada por 4-1 diante do Al-Markhiya, lanterna vermelha da prova.

A publicação do treinador português no Instagram teve muitas reações de adeptos do Cruzeiro, que pediram o regresso de Pepa ao clube do qual foi despedido em agosto do ano passado.