O futebolista português Danilo deixou notas positivas sobre a forma e a evolução do compatriota e colega de equipa Gonçalo Ramos, no Paris Saint-Germain, apontando à «confiança» como um fator determinante, aliado à sequência de jogos e de golos.

«Sinto-o confiante. É um jogador que precisa de confiança. Com a sequência de jogos e de golos, ele ganha força e isso vê-se a cada partida, ele dá tudo o que pode dar. É importante para nós e magnifico para ele», afirmou Danilo, na conferência de imprensa de antevisão ao PSG-Barcelona, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Ramos, de 22 anos, leva 32 jogos e 11 golos em 2023/24 pelo PSG, sendo que marcou nos dois últimos jogos em que foi utilizado: entrou e marcou na vitória em Marselha para o campeonato e, depois de não ter alinhado nas meias-finais da Taça de França ante o Rennes, foi decisivo no passado sábado ao marcar o golo que evitou a derrota ante o Clermont, para a liga (empate 1-1).

Já sobre a eliminatória com o Barcelona, Danilo rejeita haver favoritismo de qualquer equipa. «Um favorito? Nos quartos de final, não podemos dizer que há um favorito. São duas equipas fortes a nível mundial. O Barcelona ganhou cinco vezes a Liga dos Campeões, podemos dizer que são favoritos... Mas não conta. Temos de ver isso em campo e estamos prontos para demonstrá-lo», disse o internacional português de 32 anos, que recordou o seu trajeto, recuando à época 2012/13, quando estava a jogar no Roda, dos Países Baixos, por empréstimo do Parma. Na época seguinte, voltaria a Portugal para jogar dois anos no Marítimo, antes de ingressar no FC Porto em 2015.

«O meu objetivo era estar numa equipa deste nível e jogar a Liga dos Campeões. Quando joguei nos Países Baixos, era difícil de imaginar. Mas era um grande objetivo. Estou muito feliz com o meu percurso nos últimos anos», salientou.

O PSG-Barcelona joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, tem transmissão na TVI e pode também ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.