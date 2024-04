Memphis Depay, avançado do Atlético Madrid, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e vai falhar a receção ao Borussia Dortmund na próxima quarta-feira, anunciou o clube espanhol.

No passado sábado, o jogador neerlandês terminou o treino com algum desconforto e os exames desta segunda-feira confirmaram o pior para Diego Simeone, que não poderá contar com o craque nas próximas semanas.

«O Memphis realizará sessões de fisioterapia e trabalhos de readaptação no ginásio. A evolução da lesão determinará o regresso aos trabalhos com o grupo», escreveu o clube no site oficial.

Esta época, Memphis já fez 28 jogos com a camisola dos colchoneros, tendo marcado marcado nove golos e feito duas assistências.

O Atlético Madrid recebe na próxima quarta-feira, às 20h, o Borussia Dortmund, em jogo referente à primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.