O Atlético de Madrid voltou aos triunfos na Liga espanhola na visita ao estádio de la Cerámica, casa do Villarreal (2-1), no fecho da 30.ª jornada da Liga.



Nove minutos bastaram para os colchoneros quebrarem a resistência do «Submarino Amarelo», que contou com Guedes na equipa inicial. Na sequência de um canto de Riquelme, o ex-Benfica Axel Witsel marcou um belo golo de cabeça e abriu o marcador.



O Villarreal apenas conseguiu reagir de forma afirmativa ao golo sofrido no arranque da segunda metade. O Atleti perdeu a bola à entrada da área e Sorloth aproveitou para fazer a igualdade num remate cruzado.



Quando parecia que o jogo ia terminar empatado, eis que Saúl Ñíguez decidiu vestir a capa de herói e salvar a formação de Diego Simeone. O médio aproveitou o toque de Azpilicueta para rematar rasteiro e colocado para o fundo da baliza do Villarreal.



Com esta vitória o Atlético de Madrid ultrapassou o Athletic e isolou-se no quarto lugar da Liga espanhola com 48 pontos. Por seu turno, o Villarreal é 10.º com 38 pontos, longe da zona de acesso aos lugares europeus.



