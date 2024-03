O Real Madrid recebeu e venceu o Athletic Bilbao por 2-0 e somou a terceira vitória consecutiva, na jornada 30 da La Liga. Eder Militão, antigo jogador do FC Porto que não jogava desde agosto do ano passado devido a uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho, regressou à competição.

A entrada em campo do defesa brasileiro foi um dos momentos do encontro, que teve em Rodrygo a grande figura. Logo aos sete minutos, o avançado canarinho arrancou, veio da esquerda para o meio e rematou sem qualquer hipótese para o guardião adversário.

Aos 73 minutos, Rodrygo voltou a fazer das suas. O camisola 11 do Real Madrid foi lançado por Bellingham e rematou para o fundo da baliza do Athletic. Já no tempo de compensação, Ancelotti ordenou a Lunin que colocasse a bola fora de campo para que Militão pudesse entrar.

O defesa brasileiro substituiu Carvajal e recebeu uma ovação de pé do Santiago Bernabéu, que cantou mesmo o nome do ex-FC Porto e aplaudiu o jogador sempre que Militão tocou na bola.

Com este triunfo, o Real Madrid continua líder da La Liga, com 75 pontos, mais oito do que o Barcelona, que é 2.º classificado. O Athletic Bilbao surge na 4.ª posição, com 56 pontos.

VÍDEOS: IMAGENS ELEVEN NA DAZN