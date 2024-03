Kylian Mbappé está em final de contrato com o Paris Saint-Germain e tudo indica que irá mudar-se para o Real Madrid no verão a «custo zero».

A expetativa é, por isso, grande de ver o avançado francês a vestir a camisola madridista e a verdade é que os adeptos do conjunto espanhol não têm de esperar mais.

Esta quinta-feira foi partilhado um vídeo nas redes sociais, onde é possível ver o craque do PSG vestido com o terceiro equipamento do Real Madrid graças à Inteligência Artificial.

O vídeo foi mesmo a publicação mais partilhada do dia da rede social X, antigo Twitter.

Ora veja: