Na Alemanha, depois de cinco vitórias consecutivas, o Borussia Dortmund voltou a perder. A equipa de Edin Terzic foi derrotada, em casa, pelo Estugarda por 1-0.

O único golo da partida surgiu aos 64 minutos. A assistência foi de Leweling, com Guirassy a finalizar e a dar os três pontos à equipa visitante, que não perde há oito jogos.

Com este resultado, o Dortmund continua com os mesmos 53 pontos, no 5.º lugar da Bundesliga. O Estugarda está no 3.º posto, com 60 pontos.