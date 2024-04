Carlo Ancelotti diz que a receita para o Real Madrid poder bater o Manchester City de Pep Guardiola esta terça-feira, no primeiro jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, passa por «personalidade e coragem» os ingredientes que, segundo o treinador italiano, faltaram na temporada passada no embate entre os dois emblemas nas meias-finais.

Os dois «gigantes» cruzaram-se na temporada passada, já numa fase adiantada da prova, nas meias-finais, na caminhada do Manchester City para a conquista do troféu. A equipa espanhola empatou 1-1 no Santiago Bernabéu e, depois, foi atropelada em Manchester (0-4). «Nesse jogo jogámos sem coragem e sem personalidade. Coisas que são fundamentais nestes jogos. Faltou-nos isso no jogo da segunda mão», comentou o treinador italiano na antevisão do jogo desta terça-feira.

Será o jogo 200 de Ancelotti na Liga dos Campeões. «O mais importante é sacar o melhor da equipa, o aspeto mental vai ser muito importante. Vamos ter de colocar em campo coragem e personalidade, tivemos temp para preparar este jogo. Tenho confiança que vamos dar o melhor que temos, em todos os sentidos. Temos qualidade suficiente para competir», destacou.

Um jogo sem favoritos, mas Ancelotti quer ver o Real Madrid impor-se no conjunto da eliminatória. «Será um jogo atrativo de futebol, cada equipa tem as suas características, com muita qualidade dos dois lados. Essa qualidade vai permitir a que assistamos a um jogo de nível técnico muito bonito. Nós queremos ser superiores em alguns aspetos, eles serão noutros. A superioridade vamos ver no final dos 180 minutos, a ver quem ganha a eliminatória», comentou.

Apesar da larga experiência nesta competição, Ancelotti assume que continua a sentir nervosismo antes dos jogos. «Sim, muito nervoso. As horas que antecedem o jogo, a nível pessoal, são difíceis. A derrota é um sofrimento, a vitória é felicidade? Não, na realidade, é um alívio porque os dias seguintes são mais tranquilos. O sofrimento faz parte do trabalho, é isso que me mantém vivo, é gasolina para mim», destacou.

Um jogo recheado de estrelas, entre as quais, Vinicius de um lado e Kyle Walker do outro, num dos mais aguardados duelos no jogo desta terça-feira. «O jogo vai estar nos pés dos jogadores com maior qualidade. Isso vai determinar o jogo, como sempre acontece. Além da estratégia, que deve ser clara, os jogadores estão empenhados em dar o seu melhor. Há muitos detalhes nestes jogos. Tens que dar o máximo, é nesses pormenores que nos fazem passar a eliminatória», comentou.

Quanto ao onze que vai eleger para o jogo, Ancelotti diz que tem apenas uma dúvida na defesa, mas garante que não vai fazer grandes alterações em relação ao onze habitual dos merengues. «Não vamos inventar nada, não pode ser. Estejam tranquilos que não vão falhar no onze, é bastante claro», atirou ainda.

O Real Madrid recebe o Manchester City esta terça-feira e depois visita o Etihad Stadium no próximo dia 17.