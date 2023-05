Um golaço de Luis Suárez abriu caminho à vitória do Grémio no dérbi com o Internacional, a contar para a sétima jornada do Brasileirão (3-1).

O avançado uruguaio abriu a contagem com um fantástico remate de fora da área, logo ao minuto 7.

O paraguaio Mathias Villasanti aumentou a vantagem ao minuto 31.

O Grémio ficou reduzido a dez jogadores ao minuto 52, quando o argentino Walter Kannemann viu o segundo cartão amarelo, mas depois disso Suárez ainda serviu Bitello para o 3-0.

O Internacional só conseguiu um tento de honra, apontado por João Cardoso ao minuto 87.

No outro jogo disputado na noite deste domingo, o Flamengo bateu o Corinthians por 1-0.

Léo Pereira marcou o único golo do encontro, ao minuto 90+4, assistido pelo ex-benfiquista Éverton «Cebolinha».