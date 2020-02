O Flamengo, de Jorge Jesus, empatou na quarta-feira a dois golos em Quito, frente ao Independiente del Valle, e vai decidir no Maracanã a Supertaça sul-americana, também conhecida como Recopa.

Numa prova em que os golos fora não desempatam, os rubro-negros têm assim dentro de uma semana um jogo decisivo, mas a começar do zero.

Jacob Murillo, de livre direto, aos 20 minutos, e Cristian Pellerano, de grande penalidade, aos 90+1, marcaram para os anfitriões, enquanto Bruno Henrique, aos 65, e o suplente Pedro, aos 85, faturam para os brasileiros.

O Flamengo deixou fugir o triunfo nos descontos e, para a segunda mão, pode ter perdido Bruno Henrique, uma das figuras maiores da equipa, que se lesionou na jogada do golo e saiu do relvado de maca e do estádio de ambulância. Exames posteriores informaram que não existiu fratura.

Lesionado saiu também o central Rodrigo Caio, na parte final, aos 84 minutos.

No Maracanã, Jorge Jesus terá, no entanto, o regresso do ex-benfiquista Gabigol.