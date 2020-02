Jorge Jesus voltou a defender que o Flamengo está noutro patamar em termos de objetivos em relação às restantes equipas brasileiras.

Na conferência de imprensa após mais um troféu conquistado, neste caso a Supertaça do Brasil, o técnico português elogiou, e muito, os seus jogadores.

«Mais um título que esta equipa ganhou e, por isso, volto a dizer que o Flamengo em termos de objetivos está noutro patamar. Acho que falo português», começou por dizer, depois do triunfo frente ao Ath. Paranaense.

«Eles tiveram duas oportunidades de golo e portanto fomos os justos vencedores. Este clube [Flamengo] obriga a quem trabalha nele a pensar alto. Mas também quero dizer à nação: têm de ter orgulho nesta equipa. Ainda temos muito para ganhar e conquistar», prosseguiu.

Na véspera da partida, o Ath. Paranaense tinha dito que todo o Brasil ia torcer contra o Flamengo, e Jesus aproveitou isso para elogiar os adeptos do mengão: «Isso quer dizer que o Paranaense tinha a maioria dos adeptos a apoiar? Mesmo assim é muito difícil, porque a massa associativa do Flamengo é muito grande. Mesmo que juntem todos, tenho impressão de que não conseguem [superiorizar-se aos adeptos do Flamengo].»

O treinador luso voltou a falar sobre a questão dos objetivos da formação do Rio de Janeiro.

«Os objetivos do Flamengo são diferentes. Mas não deixa de ser uma equipa igual a todas as outras no Brasil. Nós respeitamos muito [todas as equipas]. Estamos ao mesmo nível, mas felizmente, em termos de objetivos, estamos noutro patamar», frisou.