Jorge Jesus somou no passado fim de semana o terceiro título no comando do Flamengo – a Supertaça do Brasil – e no final da partida foi bem visível a moral com que ficou.

Já no balneário, toda a comitiva do Fla se reuniou para uma roda de união. Jesus decidiu dar a palavra a Michael, reforço que chegou esta época do Góias, mas com uma brincadeira pelo meio.

«Bom, vamos lá: aqueles que não estão habituados a ganhar títulos são os primeiros a falar. Michael, fala lá», disse Jesus, arrancando uma gargalhada geral.