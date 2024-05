Esta terça-feira, na vitória do Dortmund em casa do Paris Saint-Germain (1-0), Daniele Orsato, experiente árbitro italiano, apitou a última partida da carreira na Liga dos Campeões.

Com uma longa carreira no futebol de alto nível, o juiz de 48 anos juntou-se aos quadros da FIFA em 2004. Agora, após o Euro 2024, 20 anos depois, vai pendurar as chuteiras e o apito.

Na época em que termina a carreira, Daniele Orsato já dirigiu vários jogos importantes, entre eles o Barcelona - FC Porto (2-1), a 28 de novembro, a contar para a Liga dos Campeões, e o Panathinaikos - Sp. Braga (0-1), a 29 de agosto, no playoff da Liga dos Campeões.

Veja o momento emocionante em que Orsato apita para o final do encontro: