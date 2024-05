O Sporting publicou um vídeo com o resumo da festa do título, no domingo à noite, no tradicional «Backstage Sporting», que conta com imagens do jantar dos jogadores no Estádio de Alvalade, do arranque da festa no autocarro, até à apoteose no Marquês de Pombal.

Um vídeo que dá bem conta da alegria do plantel de Ruben Amorim, desde o primeiro instante, depois de confirmada a derrota do Benfica em Famalicão. As imagens começam por mostrar os jogadores, ainda à «civil», no Estádio de Alvalade, com muitos abraços e muito álcool, com Eduardo Quaresma em plano de destaque.

A festa prossegue depois no autocarro panorâmico, já om os jogadores equipados, sempre com fogo de artifício, e termina com os campeões a subirem ao palco, já no Marquês, e a entoarem o «Mundo sabe que…», a banda sonora do título 2023/24.

Ora veja: