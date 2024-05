Apesar de não ser um dos jogadores mais influentes no campo – leva 14 jogos esta temporada – Luís Neto é uma das vozes de comando no balneário do Sporting e, esta terça-feira, refletiu sobre a conquista do campeonato.

O internacional português recordou o mau desempenho da temporada passada, que serviu como «clique» para vencer o título esta época.

«26 de maio de 2023. Toda esta aventura começou em Vizela, último jogo do campeonato, quarto lugar. No balneário, antes do jogo, dissemos uns aos outros que aquele momento jamais se poderia repetir. Prometemos a nós mesmos que não voltaríamos a estar naquela posição. O repto estava lançado», começou por escrever o defesa-central de 35 anos, na rede social Instagram, antes de destacar o papel decisivo de Ruben Amorim.

«Com novas peças-chave para colar ao puzzle, e já em estágio, o mister pediu "fogo nos olhos" por um objetivo. Pediu chama, fome de ganhar, obrigou-nos a ir ao desconforto. Até onde estávamos dispostos a ir para sermos campeões? O que estávamos dispostos a sacrificar pela glória? Para ficar na história? Era o tudo ou nada: ou ganhamos ou vamos todos para casa. Cara a cara, lançámos os dados e daí partimos com o sonho e a crença de chegar ao Marquês», revelou.

Neto destacou ainda o apoio dos adeptos em Alvalade, mas também nas deslocações aos outros estádios: «Acredito que o stock de pirotecnia verde tenha esgotado.»

A terminar o texto, o defesa-central destaca que o Sporting é campeão «à 32.ª jornada, de uma forma inequívoca, merecida e incontestável». Além disso, já coloca os olhos na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, a 26 de maio.

«Agora, arregaçar as mangas porque a época ainda não acabou. Objetivos por cumprir e um Jamor por disputar porque "enquanto houver estrada para andar … a gente vai continuar"», conclui.