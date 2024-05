Campeão nacional deste a derrota do rival Benfica neste domingo à noite, o Sporting vai receber o troféu de campeão nacional no dia em que receber o Desportivo de Chaves na última jornada da Liga. A confirmação foi dada à agência Lusa por fonte oficial da Liga Portugal.

Aquele que será mais um momento de apoteose do universo leonino poderá coincidir com um momento de desilusão do Chaves, que está praticamente despromovido mas ainda poderá, dependendo dos resultados da equipa transmontana e também no Portimonense na 33.ª ronda, ir a Alvalade com hipóteses de discutir o play-off com o terceiro classificado da II Liga.

No próximo fim de semana, o Sporting defronta fora o Estoril, indo ainda jogar a final da Taça de Portugal com o FC Porto a 26 de maio.