André Villas-Boas diz que agora é o momento de meter «mãos à obra», nas primeiras declarações que proferiu depois de, esta terça-feira, ter sido eleito, por unanimidade, como novo presidente do Conselho de Administração da SAD do FC Porto.

«Agora dá-se o completar de todo o ciclo e do processo que foi ditado pelo ato eleitoral. Agora já podemos dizer “mãos à obra” e trabalho pela frente porque é preciso continuar a colocar este clube no rumo das vitórias, que é o que mais desejamos. Fica desta forma tudo oficializado e vamos ao trabalho», começou por enunciar em declarações às plataformas do clube.



O presidente do FC Porto explicou depois que o primeiro passo da sua administração será conhecer os funcionários e as restantes empresas associadas à SAD.

«Vamos conhecer o resto dos funcionários da Sociedade Anónima Desportiva e o resto das empresas do grupo. Sentarmo-nos com toda a gente, dar as linhas orientadoras para este novo quadriénio e começar o trabalho. Ter esta participação ativa de todos os funcionários é fundamental para uma boa organização empresarial e é digno começar por eles, que dão tudo pelo FC Porto», acrescentou ainda.