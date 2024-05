O Maisfutebol lançou o desafio e os leitores sportinguistas responderam com orgulho: várias pessoas enviaram fotografias de como ontem, segunda-feira, saíram à rua com as cores do novo campeão ao peito.

No trabalho, na escola, no ginásio ou até de férias em paraísos longínquos, os sportinguistas saíram de casa com a camisola, o cachecol, o casaco ou uma sweat do clube, num dia de exaltação.

Muitos leitores enviaram também fotografias na festa da noite anterior, mas não era isso que o Maisfutebol queria mostrar: queríamos evidenciar, sim, o orgulho sportinguista do dia a seguir.

Já sabe, pode também participar enviando a sua fotografia para o mail: maisfutebol@mediacapital.pt