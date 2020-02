Em momento de festa pela conquista da Recopa, a Supertaça Sul-Americana, frente ao Independiente, Jorge Jesus fez as delícias das redes sociais ao acompanhar Gerson num movimento especial.

O médio do Flamengo, que marcou dois dos golos do encontro, tem o «Vapo, Vapo» como imagem de marca nos festejos e o mister fez questão de o acompanhar no final do jogo. Os vídeos fizeram sucesso nas redes sociais com os adeptos do Flamengo rendidos ao técnico português.

Veja as imagens: