O futebolista Kaio Wilker protagonizou, na quinta-feira, uma das expulsões mais rápidas da história do futebol, ao ser expulso por uma falta cometida logo aos oito segundos de jogo.

O jogador do Botafogo Futebol Clube, mais conhecido por Botafogo da Paraíba (Botafogo-PB) entrou de forma dura sobre um adversário após a saída de bola e colocação da mesma no ataque e deixou a equipa reduzida a dez no jogo todo.

O Treze acabou por vencer por 1-0, apontando o único golo aos 79 minutos, num jogo que contou para a Copa do Nordeste.