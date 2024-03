O Bragantino perdeu por 3-1 contra o Santos e desperdiçou a hipótese de jogar a final do campeonato Paulista.



A equipa orientada por Pedro Caixinha fez uma primeira parte aquém e chegou ao intervalo a perder por dois golos de diferença. De resto, o «Peixe» marcou a abrir a partida por Joaquim e a fechar o primeiro tempo por Guilherme.



No arranque do segundo tempo Sasha ainda deu esperança ao Bragantino com um golo aos 52 minutos, mas volvidos pouco mais de dez minutos Giuliano fez o 3-1 e deixou o Santos na final do Paulistão oito anos depois.



A outra meia-final será disputada entre o Palmeiras e o Novorizontino.



