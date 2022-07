A equipa do Cuiabá, treinada pelo português António Oliveira, perdeu na madrugada desta terça-feira na deslocação ao Coritiba, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada do Brasileirão, a última da primeira volta do campeonato.

O único golo da partida foi apontado aos 40 minutos da primeira parte por Alef Manga, que em Portugal já jogou na UD Oliveirense, em 2018.

O resultado atira o Cuiabá para o 17.º lugar com 20 pontos, menos um do que o Avaí e do que o América Mineiro, ambos com 21 e primeiras equipas acima da zona de descida. O Coritiba passou a somar 22 pontos, no 13.º lugar.

O Cuiabá leva três jogos seguidos sem vencer, com duas derrotas e um empate.