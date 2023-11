A experiência não joga, mas pode ajudar. Prova disso foi o lance que Cássio protagonizou na última noite, no empate do Corinthians com o Atlético Mineiro (1-1), onde mostrou que tem um conhecimento exímio das regras.

O árbitro assinalou um livre indireto ao Galo, mas o ex-Benfica Pedrinho bateu na direção da baliza e o guarda-redes do Corinthians desviou-se, tendo deixado que a bola entrasse na baliza.

O treinador Mano Menezes, até levou as mãos ao peito, mas esboçou um sorriso de tranquilidade pela confiança em Cássio.