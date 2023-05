A Federação inglesa de futebol (FA) comunicou esta quarta-feira a suspensão de Ivan Toney de todas as atividades relacionadas com futebol, por oito meses, até 16 de janeiro de 2024.

Esta decisão surge depois de o jogador de 27 anos ter violado a regra E8, que impede futebolistas profissionais de apostarem em jogos ou partilharem informações para fins de apostas.

Além disso, pode ler-se no comunicado do organismo que o avançado do Brentford foi multado em 50 mil libras (cerca de 58 mil euros) e só poderá voltar a treinar com a equipa após cumprir quatro meses da suspensão, ou seja, a 17 de setembro deste ano.

Inicialmente, Toney enfrentou 262 acusações, mas 30 delas foram retiradas. O avançado respondeu perante uma Comissão Reguladora, que impôs as sanções agora anunciadas.

O Brentford já reagiu a esta e informou que vai aguardar a «publicação das razões escritas da Comissão Reguladora independente» para as analisar e «considerar os próximos passos».

Toney soma 21 golos em 35 jogos esta temporada. Na liga inglesa, é o terceiro melhor marcador, com 20 tentos.

Ivan Toney has been suspended from all football and football-related activity with immediate effect for eight months, fined £50,000 and warned as to his future conduct for breaches of The FA’s Betting Rules.



