Ao vencer o Wolfsburgo por 2-0, no jogo que abriu a penúltima jornada da Bundesliga, o Friburgo manteve vivo o sonho do apuramento para a Liga dos Campeões.

Christian Gunter (71m) e Nils Petersen (75m) saíram do banco para assinar os golos do encontro, sendo que a equipa da casa ainda acabou em inferioridade numérica, por expulsão de Nicolas Hofler (90+2m).

Com este resultado o Friburgo garante que, no pior cenário, ficará na quinta posição, que dá acesso à Liga Europa, uma vez que tem dez pontos de vantagem sobre o Wolfsburgo, precisamente, e sobre o Bayer Leverkusen.

O Friburgo pode ir mais além, no entanto, está agora em igualdade pontual com o Union Berlin, de Diogo Leite, e a um ponto do Leipzig, de André Silva.