Num testemunho emocionante, Carlos Queiroz revelou que Des McAleenan, antigo treinador de guarda-redes que fazia parte da equipa técnica do português na seleção colombiana, faleceu aos 53 anos.

«Que todos os que te abandonaram quando testaste positivo à covid-19 sejam agora punidos pela sua consciência. Perdão, a ti e à tua família, porque não consegui que tudo fizessem, como se comprometeram. O melhor do futebol terminou para mim, partindo contigo hoje. Descansa em paz, Desi», escreveu Queiroz, nas redes sociais.

Nascido na Irlanda, mas também com nacionalidade norte-americana, o antigo técnico foi treinador de guarda-redes no New York Red Bulls de 2002 a 2011, altura em que se mudou para o Al Hilal. Somou também uma experiência na Federação Norte-americana de futebol, antes de juntar-se à equipa de Queiroz na Colômbia.

Em 2019, McAleenan admitiu numa entrevista ao The42 que havia sofrido de uma depressão.

«Lutei muito. Ainda tenho cicatrizes. Compreendo muito bem e tenho muita empatia pelas pessoas que passam por momentos sombrios na vida. Estava em Belfast e lembro-me da dor de pensar que estava completamente perdido. Queria desistir do futebol. Queria desistir de tudo. Foi uma coisa horrível e chocante», confessou, na altura.