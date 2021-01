Celta de Vigo e Eibar empataram esta tarde a uma bola, nos Balaídos, em jogo da 20.ª jornada da Liga espanhola.

Brais Méndez deu vantagem à equipa da casa logo aos nove minutos, mas Bryan Gil estabeleceu o empate final aos 53 minutos.

Do lado visitante, Paulo Oliveira e Rafa Soares foram titulares.

Com este resultado, o Celta de Vigo está no nono lugar, com 24 pontos, ao passo que o Eibar é 15.º, com 20.