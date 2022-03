O Chelsea anunciou, ao início da tarde desta quinta-feira, que pretende rever, junto do Governo britânico, a abrangência da licença concedida para continuar em atividade, em paralelo com as sanções aplicadas ao proprietário do emblema londrino, Roman Abramovich, que já causaram um forte impacto no clube.

«Nós vamos cumprir com os nossos jogos de hoje [ndr: quinta-feira] das equipas masculina e feminina, respetivamente ante o Norwich e o West Ham, e pretendemos envolver-nos em discussões com o Governo do Reino Unido a propósito da abrangência da licença. Isto vai incluir a tentativa de permissão para que a licença seja alterada, para que o clube opere o mais normalmente possível», refere o Chelsea, em comunicado.

Esta manhã, o Reino Unido anunciou um pacote de sanções sobre sete oligarcas russos, que o Governo britânico considera terem fortes ligações ao Kremlin. Abramovich é um deles e, entre as medidas mais drásticas que afetam o Chelsea está o facto de o clube não poder ser vendido. Não pode também, entre outras operações (ver tudo no final da peça), renovar contratos de três atletas, que expiram a 30 de junho de 2022.

«Vamos também procurar orientações do Governo do Reino Unido acerca do impacto destas medidas na Fundação do Chelsea e do trabalho importante desta nas nossas comunidades», concluem os azuis de Londres.

CHELSEA: O QUE NÃO PODE FAZER

Contratar jogadores ou vender jogadores;



Renovar contratos com os jogadores atuais;



Vender bilhetes - apenas os detentores de lugares anuais podem ir aos jogos;



Vender produtos de merchandising - as entidades externas que adquiriram ou produziram produtos de merchandising do clube até esta quinta-feira podem vender os respetivos stocks.

CHELSEA: O QUE PODE FAZER