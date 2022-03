A sanção do governo do Reino Unido ao russo Roman Abramovich, devido a ligações ao Kremlin, vai afetar em larga escala as operações do Chelsea, atual terceiro classificado da Premier League.



Abramovich passa a ter os bens congelados no Reino Unido e é impossibilitado de fazer transições com indivíduos ou empresas do país. O oligarca russo já manifestou a intenção de vender o clube, mas tal não pode acontecer enquanto esta sanção perdurar.



O Chelsea fica ainda impossibilitado de negociar compra e venda de jogadores, de vender bilhetes para jogos e quaisquer outros produtos.

Nadine Dorries, Secretária de Estado para o Digital, Cultura, Média e Desporto, garante que o governo britânico tentará não prejudicar o Chelsea e o futebol inglês.

O clube poderá continuar a disputar jogos, os salários poderão continuar a ser pagos e os detentores de lugares anuais poderão continuar a assistir aos encontros.



O governo britânico explica em nota oficial que foi concedida uma licença especial para continuarem a ser realizadas as operações no Chelsea relacionadas estritamente com o futebol.

«Face ao impacto significativo que as sanções de hoje teriam no Chelsea, o Governo concedeu uma licença para que as atividades relacionadas com o futebol possam continuar a ser realizadas no Chelsea. Isto inclui permissões para que o clube continue a disputar jogos e outras atividades relacionadas com o futebol, protegendo desta forma a Premier League, a pirâmide do futebol, os adeptos leais e outros clubes», pode ler-se.

«Esta licença permitirá apenas as ações específicas, para garantir que os indivíduos designados não contornem as sanções», salienta a nota oficial, concluindo: «Esta licença será constantemente reavaliada e iremos trabalhar de perto com as autoridades do futebol.»