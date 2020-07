Marouane Fellaini teve sete minutos de sonho. O internacional belga anotou um hat-trick em pouco menos de dez minutos e consumou a reviravolta do Shandong Luneng ante o Dalian Pro (3-2), na primeira jornada da Liga chinesa.



Rondon adiantou a equipa forasteiro, mas depois o ex-Manchester United igualou com um cabeceamento ao segundo poste. Os outros dois golos foram anotados também de cabeça e na sequência de dois pontapés de canto. O Dalian ainda reduziu, mas não evitou a derrota por 3-2.



Fellaini, recorde-se, esteve nfetado com Covid-19.



Veja os golos de Fellaini: