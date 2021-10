Claudio Ranieri foi filmado esta segunda-feira pela Sky Sports a entrar no centro de treinos do Watford.

O italiano está prestes a ser anunciado como sucessor de Xisco, despedido no último domingo, na sequência de três jogos sem triunfos. O experiente treinador, de 69 anos, prepara-se assim para voltar à Premier League onde esteve pela última vez em 2018/19 ao serviço do Fulham.



Ranieri tem uma longa carreira e conta com passagens por clubes como Roma, Nápoles, Fiorentina, Valência, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, Inter de Milão e Mónaco, entre outros, mas foi ao serviço do Leicester que conseguiu o maior feito da carreira ao conquistar a Premier League (2015/16).



Os «hornets» ocupam o 15.º lugar da Liga inglesa com sete pontos em sete jogos.