Ansiedade, desespero, enfim, uma vazio tremendo. Assim se sentiu Guillermo Celis, ex-Benfica e Vitória de Guimarães, que deixou de jogar devido a uma depressão. O médio decidiu abrir o coração e explicar o que o levou a interromper a carreira aos 28 anos.



«Cheguei a um acordo com o Tolima, mas aconteceram muitas coisas desde a minha chegada. Sentia-me em pleno das minhas capacidades na pré-temporada e provei-o, mas comecei a sentir que não era importante e que a equipa não me fazia sentir importante. E comecei a entrar em desespero. O jogador de futebol é feliz quando joga e gosta de se sentir importante. Comecei a ficar ansioso e desesperado porque sentia que tinha feito o necessário para jogar. Era algo que não controlava», começou por dizer ao jornalista Juan Felipe Cadavid, no canal de YouTube «Hablemos del juego».



«Vivi dias difíceis desde que tomei a decisão de sair. Não me sentia com capacidade mental para ajudar e colaborar. Ouvi falar da depressão e da ansiedade que as pessoas sentiam, vivi isso com a minha esposa num determinado momento, mas quando é contigo... É quando conheces a realidade das coisas. Foi muito complicado ter de tomar medicamentos todos os dias. Passam os dias e não vês solução para o que está a acontecer», acrescentou.



Celis não tem dúvidas em apontar sua profissão como o motivo para a depressão, uma doença que diz ser «normal».



«As pessoas dão-te conselhos, falam contigo e colocam-te a mão no ombro para dizer que vais sair dessa situação. Mas quem está a sentir as coisas sou eu. Sei que o fazem para meu bem, mas isto é uma coisa muito pessoal e estou a apoiar-me nos médicos. Antes falavam-te de depressão e diziam que estavas louco. É uma doença muito normal. Isto surgiu por causa do meu trabalho que é o que mais amo fazer», apontou.

Celis, de 28 anos, chegou a Portugal em 2016 pela porta do Benfica. Após sete jogos pelos encarandos, o médio mudou-se para o Vitória, mas também não se afirmou: fez 29 jogos e saiu, primeiro por empréstimo, e depois a título definitivo.